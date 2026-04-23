Bonny-sur-Loire

Printemps des cimetières visites commentées du cimetière de Bonny-sur-Loire

Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Dans le cadre du Printemps des Cimetières, la SERBHAG vous invite à découvrir le cimetière de Bonny lors de visites commentées les samedi 8 et dimanche 9 mai. 3 créneaux de visites compmentées de différentes tombes qui racontent l’histoire de Bonny à travers le temps à 15h, 16h et 17h.

Dans le cadre de la 11e édition du Printemps des Cimetières, la S.E.R.B.H.A.G. vous invite à une découverte unique du cimetière de Bonny-sur-Loire, les samedi 8 et dimanche 9 mai. 3 créneaux de visites commentées vous sont proposés à 15h, 16h et 17h. À travers ces parcours guidés, partez à la rencontre de l’histoire locale, des personnalités marquantes et du patrimoine funéraire souvent méconnu. Ce moment de transmission et de mémoire s’inscrit dans un événement national dédié à la valorisation culturelle des cimetières. Un rendez-vous inédit pour voir ces lieux autrement, entre histoire, art et recueillement.

Informations sur www.printempsdescimetieres.org. .

Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 53 36 martinelecugy@orange.fr

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English :

As part of Printemps des Cimetières, SERBHAG invites you to discover the Bonny cemetery during guided tours on Sunday, May 18, 2025. From 10 a.m. to 12.30 p.m. and from 2.30 p.m. to 5 p.m., explore this place of memory and its rich funerary heritage.

L’événement Printemps des cimetières visites commentées du cimetière de Bonny-sur-Loire Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX