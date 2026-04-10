Bonny-sur-Loire

Après-midi dansant

Place Beaupin Lagier Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Le Mille Club Bonnychon vous invite à un après-midi dansant le dimanche 3 mai à la salle polyvalente de Bonny-sur-Loire ! Venez vous divertir sur des musiques entraînantes et partager un moment convivial. Ambiance festive et bonne humeur garanties !

Le Mille Club Bonnychon vous invite à un après-midi dansant le dimanche 3 mai à la salle polyvalente de Bonny-sur-Loire. Venez profiter d’un moment convivial en dansant sur des airs variés, adaptés à tous les goûts et à toutes les générations. Que vous soyez danseur expérimenté ou débutant, cette rencontre est l’occasion idéale pour partager votre passion de la danse ou simplement passer un agréable moment en bonne compagnie. L’ambiance chaleureuse et festive promet de belles rencontres et des souvenirs mémorables. Ne manquez pas cet événement qui allie musique, danse et convivialité dans un cadre accueillant. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Mille Club Bonnychon. .

Place Beaupin Lagier Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 42 97 20 67 mille.clubs.bonnichon@gmail.com

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English :

The Mille Club Bonnychon invites you to an afternoon dance on Sunday May 4 at the Salle polyvalente in Bonny-sur-Loire! Come and be entertained by lively music and share a convivial moment. Festive atmosphere and good spirits guaranteed!

L’événement Après-midi dansant Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX