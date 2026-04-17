Bonny-sur-Loire

Soirée jeux de société

Rue de la Gare Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Venez passer une soirée conviviale autour des jeux de société à Bonny-sur-Loire ! Rendez-vous le vendredi 17 avril à partir de 20h à la bibliothèque. Ambiance détendue, stratégie et éclats de rire garantis ! Que vous soyez novice ou expert, il y en aura pour tous les goûts.

Envie d’une soirée ludique et conviviale ? Rejoignez-nous à Bonny-sur-Loire le vendredi 21 février à partir de 20h à la bibliothèque pour une grande soirée jeux de société ! Que vous soyez amateur de stratégie, de coopération ou de jeux d’ambiance, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Plongez dans des univers variés, découvrez de nouveaux jeux ou redécouvrez les classiques en famille ou entre amis. Une occasion parfaite pour partager des moments de détente et de rire dans une ambiance chaleureuse. Novices ou passionnés, tout le monde est le bienvenu ! Venez tester, jouer et profiter d’une soirée placée sous le signe de la bonne humeur. À bientôt autour d’un plateau de jeu ! .

Rue de la Gare Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 57 71 maisondepays@bonnysurloire.fr

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English :

Join us for an Afternoon of Board Games in Bonny-sur-Loire! On November 24, 2024, join us from 2pm to 6pm at the Salle Polyvalente for a warm and friendly afternoon. Bring your favorite games and have fun with family and friends. The event is free and open to all!

L’événement Soirée jeux de société Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-14 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX