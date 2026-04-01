Bonny-sur-Loire

Journée des véhicules d’époque rassemblements de véhicules anciens

Avenue de la Gare Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

A l’occasion de la Journée des véhicules d’époque, les Vieilles Bonnychonnes vous donnent rendez-vous le dimanche 26 avril sur la Place de la Gare de Bonny-sur-Loire pour un rassemblement de véhicules anciens exceptionnel ! Venez admirer des voitures de collection et échanger avec des passionnés

Les Vieilles Bonnychonnes vous invitent à un rassemblement de véhicules anciens le dimanche 26 avril sur la Place de la Gare de Bonny-sur-Loire. Venez admirer une collection exceptionnelle de voitures de toutes époques, des modèles rares aux légendes intemporelles de l’automobile. Que vous soyez passionné de mécanique, amateur de belles carrosseries ou simplement curieux, cet événement est une véritable plongée dans l’histoire de l’automobile. Profitez de l’occasion pour échanger avec des propriétaires passionnés et découvrir leurs anecdotes sur ces trésors roulants. Une journée conviviale et riche en découvertes, idéale pour toute la famille. Ne manquez pas ce voyage dans le temps qui célèbre le patrimoine automobile ! .

Avenue de la Gare Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 34 81 28 lesviellesbonnychonnes@gmail.com

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English :

On Sunday April 27, Les Vieilles Bonnychonnes invite you to the Place de la Gare in Bonny-sur-Loire for an exceptional gathering of vintage vehicles! Come and admire vintage cars and talk to enthusiasts

L’événement Journée des véhicules d’époque rassemblements de véhicules anciens Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX