GR® 3 de Bonny-sur-Loire à Tavers Bonny-sur-Loire Loiret

GR® 3 de Bonny-sur-Loire à Tavers

GR® 3 de Bonny-sur-Loire à Tavers Chemin de la Cheuille 45420 Bonny-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Le GR® 3 parcourt le Val de Loire, berceau de la Renaissance, et propose une densité exceptionnelle de monuments historiques des 15ème et 16ème siècles. Le Val de Loire dispose d’un patrimoine touristique varié paysages du fleuve sauvage, faune et flore, viticulture, marine de Loire et patrimoine.

English :

The GR® 3 runs through the Loire Valley, cradle of the Renaissance, and offers an exceptional density of historical monuments from the 15th and 16th centuries. The Loire Valley has a varied tourist heritage: landscapes of the wild river, fauna and flora, viticulture, Loire marine and heritage.

Deutsch :

Der GR® 3 verläuft durch das Loiretal, die Wiege der Renaissance, und bietet eine außergewöhnliche Dichte an historischen Bauwerken aus dem 15. und 16. Das Loiretal verfügt über ein vielfältiges touristisches Erbe: wilde Flusslandschaften, Fauna und Flora, Weinbau, Loire-Marine und Kulturerbe.

Italiano :

Il GR® 3 attraversa la Val de Loire, culla del Rinascimento, e offre un’eccezionale densità di monumenti storici del XV e XVI secolo. La Val de Loire vanta un patrimonio turistico variegato: paesaggi fluviali selvaggi, flora e fauna, viticoltura, marina e patrimonio della Loira.

Español :

El GR® 3 atraviesa el Valle del Loira, cuna del Renacimiento, y ofrece una excepcional densidad de monumentos históricos de los siglos XV y XVI. El Val de Loire cuenta con un variado patrimonio turístico: paisajes fluviales salvajes, flora y fauna, viticultura, marinas del Loira y patrimonio.

