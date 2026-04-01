Bonny-sur-Loire

Soirée Paëlla dansante

Grande Rue Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Ambiance festive à Bonny-sur-Loire avec une soirée paella dansante organisée par l’Harmonie. Au menu kir offert, paella, salade, fromage, dessert et café, le tout animé toute la soirée. Un rendez-vous convivial pour se retrouver, dîner et danser ensemble.

Envie de passer une soirée conviviale et festive à Bonny-sur-Loire ? L’Harmonie de Bonny-sur-Loire vous donne rendez-vous pour une soirée paella dansante placée sous le signe de la bonne humeur.

Dès l’ouverture des portes à 19h, profitez d’un moment chaleureux autour d’un repas généreux comprenant kir offert, paella, salade, fromage, dessert et café. L’animation musicale assurée toute la soirée viendra rythmer ce temps fort pour vous faire danser et prolonger le plaisir dans une ambiance joyeuse et détendue.

Que vous veniez entre amis, en famille ou pour simplement partager un bon moment, cette soirée promet un bel instant de convivialité à vivre ensemble. Pensez à réserver avant le 20 avril pour ne pas manquer ce rendez-vous gourmand et festif. 25 .

Grande Rue Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 57 71

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English :

A festive atmosphere in Bonny-sur-Loire with a paella dance organized by the Harmonie. On the menu: complimentary kir, paella, salad, cheese, dessert and coffee, with entertainment throughout the evening. A convivial get-together to dine and dance together.

L’événement Soirée Paëlla dansante Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX