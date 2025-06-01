Circuit des prés aux moines Bonny-sur-Loire Loiret

Circuit des prés aux moines Bonny-sur-Loire Loiret vendredi 1 août 2025.

Circuit des prés aux moines A pieds

Circuit des prés aux moines Grande Rue 45420 Bonny-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Bonny-sur-Loire est situé aux confins du Loiret, de la Nièvre, du Cher et de l’Yonne.

+33 2 38 31 24 51

English :

Bonny-sur-Loire is located on the borders of the Loiret, Nièvre, Cher and Yonne.

Deutsch :

Bonny-sur-Loire liegt an den Grenzen der Departements Loiret, Nièvre, Cher und Yonne.

Italiano :

Bonny-sur-Loire si trova al confine tra Loiret, Nièvre, Cher e Yonne.

Español :

Bonny-sur-Loire se encuentra en la frontera de los ríos Loiret, Nièvre, Cher e Yonne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-25 par SIT Centre-Val de Loire