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PRINTEMPS DES ECHOPPES 32ÈME EDITION Saint-Paul-de-Fenouillet

PRINTEMPS DES ECHOPPES 32ÈME EDITION Saint-Paul-de-Fenouillet

PRINTEMPS DES ECHOPPES 32ÈME EDITION Saint-Paul-de-Fenouillet jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Place Saint Pierre

Ville : 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Paul-de-Fenouillet

PRINTEMPS DES ECHOPPES 32ÈME EDITION

Place Saint Pierre Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :
2026-05-14

La Commune de Saint-Paul de Fenouillet vous convie à la 32ème Édition du Printemps des Echoppes à partir de 10h00 Place Saint Pierre autour d’un marché de Producteurs de Pays ainsi que nombreuses animations . Venez nombreux ! Restauration sur place auprès des exposants et dans les restaurants du village.
Une belle journée en perspective !
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Place Saint Pierre Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57 

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English :

The Commune of Saint-Paul de Fenouillet invites you to the 32nd Printemps des Echoppes, starting at 10:00 am at Place Saint Pierre, with a local farmers’ market and many other activities. Come one, come all! Catering available from exhibitors and village restaurants.
A great day out!

L’événement PRINTEMPS DES ECHOPPES 32ÈME EDITION Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-04-28 par BIT DE SAINT PAUL DE FENOUILLET

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