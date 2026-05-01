PRINTEMPS DES ECHOPPES 32ÈME EDITION Saint-Paul-de-Fenouillet
PRINTEMPS DES ECHOPPES 32ÈME EDITION Saint-Paul-de-Fenouillet jeudi 14 mai 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
PRINTEMPS DES ECHOPPES 32ÈME EDITION
Place Saint Pierre Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14 17:00:00
Date(s) :
2026-05-14
La Commune de Saint-Paul de Fenouillet vous convie à la 32ème Édition du Printemps des Echoppes à partir de 10h00 Place Saint Pierre autour d’un marché de Producteurs de Pays ainsi que nombreuses animations . Venez nombreux ! Restauration sur place auprès des exposants et dans les restaurants du village.
Une belle journée en perspective !
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Place Saint Pierre Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57
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English :
The Commune of Saint-Paul de Fenouillet invites you to the 32nd Printemps des Echoppes, starting at 10:00 am at Place Saint Pierre, with a local farmers’ market and many other activities. Come one, come all! Catering available from exhibitors and village restaurants.
A great day out!
L’événement PRINTEMPS DES ECHOPPES 32ÈME EDITION Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-04-28 par BIT DE SAINT PAUL DE FENOUILLET
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