Saint-Paul-de-Fenouillet

PRINTEMPS DES ECHOPPES 32ÈME EDITION

Place Saint Pierre Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

La Commune de Saint-Paul de Fenouillet vous convie à la 32ème Édition du Printemps des Echoppes à partir de 10h00 Place Saint Pierre autour d’un marché de Producteurs de Pays ainsi que nombreuses animations . Venez nombreux ! Restauration sur place auprès des exposants et dans les restaurants du village.

Une belle journée en perspective !

.

Place Saint Pierre Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Commune of Saint-Paul de Fenouillet invites you to the 32nd Printemps des Echoppes, starting at 10:00 am at Place Saint Pierre, with a local farmers’ market and many other activities. Come one, come all! Catering available from exhibitors and village restaurants.

A great day out!

L’événement PRINTEMPS DES ECHOPPES 32ÈME EDITION Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-04-28 par BIT DE SAINT PAUL DE FENOUILLET