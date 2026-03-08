Printemps des Poètes En quête de poésie Librairie Vies Minuscules Guéret

Printemps des Poètes En quête de poésie

Librairie Vies Minuscules 2 Rue Jules Sandeau Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

En quête de poésie par la Cie le Petit Théâtre.

Nouveau spectacle d’Anne-Marie Collin et André Loncin dans une mise en scène policière et ludique. .

Librairie Vies Minuscules 2 Rue Jules Sandeau Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 57 75 24 viesminuscules@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Printemps des Poètes En quête de poésie

L’événement Printemps des Poètes En quête de poésie Guéret a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Grand Guéret