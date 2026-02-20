Printemps des poètes Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Printemps des poètes

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-25

Date(s) :

La médiathèque vous invite à habiller de vos créations ou de vos coups de cœur son arbre à poèmes.

Une matinée poétique est aussi proposée le samedi 21 mars

• 10h à 13h

L’association Mes Crayons sont bleus propose tout au long de la matinée des surprises poétiques.

• 11h

Par monts et par mots cithare et poésie par Odile Séveno

Un voyage singulier à travers saisons et paysages, au gré de mélodies et de poèmes contés où l’intime et l’infime, la nature et l’humain se rencontrent. Une poésie vivante où tous les sens sont en éveil et qui laisse le spectateur sur un autre rivage, à la fois hors du quotidien, à la fois au plus près de la vie.

Aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Tout public, dès 6 ans

Dans le cadre de la 28ème édition du Printemps des poètes .

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

