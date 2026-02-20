Printemps des poètes Médiathèque Samuel Beckett Guérande
Printemps des poètes Médiathèque Samuel Beckett Guérande mardi 10 mars 2026.
Printemps des poètes
Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28
La médiathèque vous invite à habiller de vos créations ou de vos coups de cœur son arbre à poèmes.
Une matinée poétique est aussi proposée le samedi 21 mars
• 10h à 13h
L’association Mes Crayons sont bleus propose tout au long de la matinée des surprises poétiques.
• 11h
Par monts et par mots cithare et poésie par Odile Séveno
Un voyage singulier à travers saisons et paysages, au gré de mélodies et de poèmes contés où l’intime et l’infime, la nature et l’humain se rencontrent. Une poésie vivante où tous les sens sont en éveil et qui laisse le spectateur sur un autre rivage, à la fois hors du quotidien, à la fois au plus près de la vie.
Aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Tout public, dès 6 ans
Dans le cadre de la 28ème édition du Printemps des poètes .
Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Printemps des poètes Guérande a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44