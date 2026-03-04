Printemps des Poètes, Médiathèque municipale, Rousson

Printemps des Poètes 14 – 31 mars Médiathèque municipale Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-31T16:00:00+02:00 – 2026-03-31T18:00:00+02:00

Évènement organisé par la commune.

Programme disponible à la médiathèque.

Médiathèque municipale Espace Jean-Jaurès, 2 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 98 44 https://www.mairie-rousson.com/vie-locale/culture/mediatheque

Chaque année en mars, le Printemps des Poètes organise des lectures, des ateliers et des rencontres afin de promouvoir la poésie dans toute la France et à l’étranger.