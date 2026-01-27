Printemps des Poètes • Meeting poétique • Cie du Tout Vivant

Salle des Fêtes Matha Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Meeting poétique • Compagnie du Tout Vivant

.

Salle des Fêtes Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73 lamottedesfees@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Poetic meeting ? Compagnie du Tout Vivant

L’événement Printemps des Poètes • Meeting poétique • Cie du Tout Vivant Matha a été mis à jour le 2026-01-25 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme