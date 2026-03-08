Printemps des Poètes soirée poétique autour de la forêt Vies minuscules Guéret

Printemps des Poètes soirée poétique autour de la forêt

Vies minuscules Rue Jules Sandeau Guéret Creuse

Début : 2026-03-14

Babil du sous-bois .

Claire Salin et Marc-Albéric Lestage vous proposent une plongée poétique autour de la forêt. .

