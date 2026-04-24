Printemps du Brésil, Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse
Printemps du Brésil, Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse samedi 30 mai 2026.
Printemps du Brésil Samedi 30 mai, 10h30, 16h30 Bibliothèque Pont des Demoiselles Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00
Dans le cadre du Festival Printemps du Brésil (29 au 31 mai 2026) organisé par la MJC du Pont des Demoiselles, la bibliothèque proposera 2 animations le samedi 30 mai 2026 :
A 10h30 : « Brésil en histoires » (lectures d’albums pour les enfants) – (dès 1 an) – durée ~30 min
A 16h30 : Atelier DIY (réalisation de cartes en pop-up) – à partir de 8 ans, adultes bienvenus – durée 2h (sur réservation)
Bibliothèque Pont des Demoiselles
Renseignements et réservations au 05-31-22-95-70
Bibliothèque Pont des Demoiselles 63B Avenue Saint-Exupéry, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 70 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pont-des-demoiselles [{« type »: « phone », « value »: « 05-31-22-95-70 »}] Ouverte en 1984, la bibliothèque Pont des Demoiselles spécialisée jeunesse a une surface de 100 m2. Vélô-Toulouse : station 204 – place Roger Arnaud et station 98 – 80, allée des Demoiselles
Brésil en histoires
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