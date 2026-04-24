Printemps du Brésil, Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse

Printemps du Brésil Samedi 30 mai, 10h30, 16h30 Bibliothèque Pont des Demoiselles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00

Dans le cadre du Festival Printemps du Brésil (29 au 31 mai 2026) organisé par la MJC du Pont des Demoiselles, la bibliothèque proposera 2 animations le samedi 30 mai 2026 :

A 10h30 : « Brésil en histoires » (lectures d’albums pour les enfants) – (dès 1 an) – durée ~30 min

A 16h30 : Atelier DIY (réalisation de cartes en pop-up) – à partir de 8 ans, adultes bienvenus – durée 2h (sur réservation)

Bibliothèque Pont des Demoiselles

Renseignements et réservations au 05-31-22-95-70

Bibliothèque Pont des Demoiselles 63B Avenue Saint-Exupéry, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 70 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pont-des-demoiselles [{« type »: « phone », « value »: « 05-31-22-95-70 »}] Ouverte en 1984, la bibliothèque Pont des Demoiselles spécialisée jeunesse a une surface de 100 m2. Vélô-Toulouse : station 204 – place Roger Arnaud et station 98 – 80, allée des Demoiselles

Brésil en histoires