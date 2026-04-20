Pézenas

PRINTIVAL DUO LES PIEDS DANS L’EAU

1 Place Gambetta Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

La joie et la bonne humeur sont les maîtres mots de ce duo minimaliste et lumineux né de la belle rencontre de deux musiciens, Mahmoud Boukadoum (voix, guitare) et Yassine Laroussi (voix, yukulélé), au bord du lac du Salagou.

Une formule bien être et intimiste ! Un duo minimaliste enchanté de partager avec le public un répertoire de chansons écrites et composées par Mahmoud Boukadoum alias Mahmoud Dupont (guitare et voix), enrichies par les propositions d’arrangements de Yassine Laroussi alias Khoya E’Srir (yukulele et voix).

A travers les ondes afropéennes, tu voyageras dans la plus profonde quiétude de l’âme pour accueillir la sérénité la plus tendre, la lucidité la plus clairvoyante et la mesure la plus juste. La joie et la bonne humeur sont les maîtres mots de ce duo lumineux qu’est Les pieds dans l’eau , né de la belle rencontre de deux musiciens au bord d’un lac, le Salagou. .

1 Place Gambetta Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 9 50 53 46 58

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English :

Joy and good humor are the watchwords of this luminous, minimalist duo, born of the meeting of two musicians, Mahmoud Boukadoum (vocals, guitar) and Yassine Laroussi (vocals, yukulele), on the shores of Lac du Salagou.

L’événement PRINTIVAL DUO LES PIEDS DANS L’EAU Pézenas a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34