Pézenas

PRINTIVAL LÉONOR BOLCATO

1 Place Gambetta Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Tantôt conteuse, tantôt fée ou sorcière, elle puise son inspiration à cet endroit de l’intime qui fait naître, grandir, aimer. Gourmande des musiques comme elle l’est des mots, elle a construit son identité artistique dans la pluralité des styles.

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1 Place Gambetta Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 9 50 53 46 58

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English :

Sometimes a storyteller, sometimes a fairy or a witch, she draws her inspiration from that intimate place that brings birth, growth and love. As fond of music as she is of words, she has built her artistic identity on a plurality of styles.

L’événement PRINTIVAL LÉONOR BOLCATO Pézenas a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34