Priscilla BRANCHU (eq.2 IRSD): « Dynamique des facteurs de virulence bactériens : acquisition, régulation et impact sur la pathogénicité », Salle Délégation INSERM, Toulouse

Priscilla BRANCHU (eq.2 IRSD): « Dynamique des facteurs de virulence bactériens : acquisition, régulation et impact sur la pathogénicité » Mercredi 10 juin, 14h00 Salle Délégation INSERM Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Mercredi 10 Juin 2026 à 14h

En salle verte & teams : https://teams.microsoft.com/meet/373924119438344?p=c7vHxsB5FLYKgXrkdv

Titre: « Dynamique des facteurs de virulence bactériens : acquisition, régulation et impact sur la pathogénicité »

Salle Délégation INSERM Casselardit Toulouse 31300 Casselardit Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://teams.microsoft.com/meet/373924119438344?p=c7vHxsB5FLYKgXrkdv »}]

Soutenance HDR