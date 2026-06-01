Priscilla BRANCHU (eq.2 IRSD): « Dynamique des facteurs de virulence bactériens : acquisition, régulation et impact sur la pathogénicité », Salle Délégation INSERM, Toulouse
Priscilla BRANCHU (eq.2 IRSD): « Dynamique des facteurs de virulence bactériens : acquisition, régulation et impact sur la pathogénicité », Salle Délégation INSERM, Toulouse mercredi 10 juin 2026.
Priscilla BRANCHU (eq.2 IRSD): « Dynamique des facteurs de virulence bactériens : acquisition, régulation et impact sur la pathogénicité » Mercredi 10 juin, 14h00 Salle Délégation INSERM Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00
Mercredi 10 Juin 2026 à 14h
En salle verte & teams : https://teams.microsoft.com/meet/373924119438344?p=c7vHxsB5FLYKgXrkdv
Titre: « Dynamique des facteurs de virulence bactériens : acquisition, régulation et impact sur la pathogénicité »
Salle Délégation INSERM Casselardit Toulouse 31300 Casselardit Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://teams.microsoft.com/meet/373924119438344?p=c7vHxsB5FLYKgXrkdv »}]
Soutenance HDR
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