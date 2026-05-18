KAREN ET VERA THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

Toulouse

KAREN ET VERA

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13.8 – 13.8 – EUR

13.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-06 21:15:00

Date(s) :

2026-06-04

Vera, créatrice de mode de renom, reçoit chez elle Karen, une jeune femme

qu’elle vient de rencontrer. Quand Karen arrive, c’est le coup de foudre.

Le temps passe, leur relation évolue sous les yeux de Marlène, l’assistante

de Vera, secrètement amoureuse d’elle. Quelques mois plus tard, Vera,

bouteille de gin tonic à la main, attend Karen. Quand Karen arrive, c’est

l’amour qui rend fou.

Ce trio de danse-théâtre accoudé au comptoir vous fait plonger dans

l’intimité de ce couple et explorer les méandres de l’amour maladif dans

tous ses registres, du plus tragique au plus kitsch. 13.8 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Vera, a renowned fashion designer, welcomes Karen, a young woman she has just met, into her home

she has just met. When Karen arrives, it’s love at first sight.

L’événement KAREN ET VERA Toulouse a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE