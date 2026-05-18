KAREN ET VERA THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse
KAREN ET VERA THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse jeudi 4 juin 2026.
Toulouse
KAREN ET VERA
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 13.8 – 13.8 – EUR
13.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:30:00
fin : 2026-06-06 21:15:00
Date(s) :
2026-06-04
Vera, créatrice de mode de renom, reçoit chez elle Karen, une jeune femme
qu’elle vient de rencontrer. Quand Karen arrive, c’est le coup de foudre.
Le temps passe, leur relation évolue sous les yeux de Marlène, l’assistante
de Vera, secrètement amoureuse d’elle. Quelques mois plus tard, Vera,
bouteille de gin tonic à la main, attend Karen. Quand Karen arrive, c’est
l’amour qui rend fou.
Ce trio de danse-théâtre accoudé au comptoir vous fait plonger dans
l’intimité de ce couple et explorer les méandres de l’amour maladif dans
tous ses registres, du plus tragique au plus kitsch. 13.8 .
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Vera, a renowned fashion designer, welcomes Karen, a young woman she has just met, into her home
she has just met. When Karen arrives, it’s love at first sight.
L’événement KAREN ET VERA Toulouse a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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