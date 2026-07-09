Prisonnières – Les dernières années de la prison Saint-Lazare 1919-1932 # Les visites guidées Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

Au sortir de la Grande Guerre, tous les Parisiens connaissent la sombre façade de la prison Saint-Lazare, dans le faubourg Saint-Denis. Derrière les murs délabrés de cet ancien couvent, on punit et on soigne. Unique prison de femmes à Paris, elle enferme jusqu’à plus de mille détenues : prévenues, condamnées à de courtes peines, prostituées ayant enfreint la règlementation.

Le sort de cette institution, souvent comparée à une lèpre au cœur de la capitale, se joue dans les années 1920, marquées par une politique nataliste répressive et l’angoisse du « péril vénérien ». En 1932, la prison ferme avant d’être partiellement démolie. L’infirmerie, d’abord transformée en maison de santé pour prostituées, abrite maintenant la médiathèque Françoise-Sagan.

Des visites guidées tout public seront proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine puis tout au long de l’exposition du 17 septembre au 13 décembre:

– samedi 19 septembre à 10h30 et à 14h

– dimanche 20 septembre à 14h et à 16h

Pour les visites de groupe, merci d’envoyer votre demande à l’adresse suivante : mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

Visites guidées de l’exposition du 17 septembre au 13 décembre

Le dimanche 20 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le dimanche 20 septembre 2026

de 14h00 à 15h30

Le samedi 19 septembre 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Réservation en ligne, par téléphone ou sur place auprès des bibliothécaires

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00;2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T16:00:00+02:00;2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T15:30:00+02:00;2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediaheque.francoise-sagan@paris.fr



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