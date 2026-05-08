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Prix Dauphine pour l’Art Contemporain La Galerie du Crous de Paris Paris

Prix Dauphine pour l’Art Contemporain La Galerie du Crous de Paris Paris

Prix Dauphine pour l’Art Contemporain La Galerie du Crous de Paris Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Galerie du Crous de Paris

Adresse : 11 rue des Beaux-arts

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Musique, Exposition, Conférence

Pour la 13e édition du Prix Dauphine pour l’Art Contemporain, les binômes exposés sont invités à explorer le thème du Désordre. Nous proposons d’interroger la dialectique entre l’ordre et son contre-champ subversif afin de créer, visibiliser, penser les espaces, les personnes, les matières, les collectif·ves pour qui le désordre constitue une réponse à l’ordonnement morose des choses. Dans ce cadre, la Nuit Blanche donnera lieu à une soirée de programmation dédiée, qui abordera le désordre à travers des formes issues des arts vivants, offrant ainsi un nouveau prisme au propos curatorial de l’exposition.

Avec le soutien de La Galerie du Crous de Paris, L’Université Paris Dauphine-PSL, La Fondation Dauphine, La CVEC, l’EMMOC, Artaïs

Conférence et performances musicales, en écho à l’exposition en cours du Prix Dauphine pour l’Art Contemporain.
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

La Galerie du Crous de Paris 11 rue des Beaux-arts  75006 Paris
prixdauphine@gmail.com


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