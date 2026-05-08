Prix Dauphine pour l’Art Contemporain La Galerie du Crous de Paris Paris

Musique, Exposition, Conférence

Pour la 13e édition du Prix Dauphine pour l’Art Contemporain, les binômes exposés sont invités à explorer le thème du Désordre. Nous proposons d’interroger la dialectique entre l’ordre et son contre-champ subversif afin de créer, visibiliser, penser les espaces, les personnes, les matières, les collectif·ves pour qui le désordre constitue une réponse à l’ordonnement morose des choses. Dans ce cadre, la Nuit Blanche donnera lieu à une soirée de programmation dédiée, qui abordera le désordre à travers des formes issues des arts vivants, offrant ainsi un nouveau prisme au propos curatorial de l’exposition.

Avec le soutien de La Galerie du Crous de Paris, L’Université Paris Dauphine-PSL, La Fondation Dauphine, La CVEC, l’EMMOC, Artaïs

Conférence et performances musicales, en écho à l’exposition en cours du Prix Dauphine pour l’Art Contemporain.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

La Galerie du Crous de Paris 11 rue des Beaux-arts 75006 Paris

prixdauphine@gmail.com



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