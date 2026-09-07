Prix des 9-12 ans: Lancement, Médiathèque de Thouars, Talence

Informations pratiques

Prix des 9-12 ans: Lancement Mercredi 4 novembre, 17h30 Médiathèque de Thouars Gironde

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T17:30:00+01:00 – 2026-11-04T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-04T17:30:00+01:00 – 2026-11-04T18:30:00+01:00

Des rencontres sont proposées aux enfants pour échanger. Les jeunes intéressés peuvent librement participer à ce prix et emprunter les romans disponibles dans l’une des médiathèques de Talence. De mars à mai, une urne avec des bulletins de vote sont installés pour permettre à chacun d’élire son roman préféré.

Le dépouillement clôture ce prix.

Médiathèque de Thouars Le Dôme – 221 avenue de Thouars 33 400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 64 21 https://mediatheques.talence.fr

Six romans sont sélectionnés autour d’un thème et dévoilés le jour du lancement.