Prix des 9-12 ans: Lancement, Médiathèque de Thouars, Talence
mercredi 4 novembre 2026 · Médiathèque de Thouars · Talence
Informations pratiques
Prix des 9-12 ans: Lancement Mercredi 4 novembre, 17h30 Médiathèque de Thouars Gironde
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T17:30:00+01:00 – 2026-11-04T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-04T17:30:00+01:00 – 2026-11-04T18:30:00+01:00
Des rencontres sont proposées aux enfants pour échanger. Les jeunes intéressés peuvent librement participer à ce prix et emprunter les romans disponibles dans l’une des médiathèques de Talence. De mars à mai, une urne avec des bulletins de vote sont installés pour permettre à chacun d’élire son roman préféré.
Le dépouillement clôture ce prix.
Médiathèque de Thouars Le Dôme – 221 avenue de Thouars 33 400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 64 21 https://mediatheques.talence.fr
Six romans sont sélectionnés autour d’un thème et dévoilés le jour du lancement.
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