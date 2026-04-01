Gençay

Prix des Littératures Européennes de Cognac

Bibliothèque Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Présentation de la Pologne, des livres sélectionnés et des modalités du prix. .

Bibliothèque Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 93 45 bibliothequesivm@gmail.com

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English : Prix des Littératures Européennes de Cognac

L’événement Prix des Littératures Européennes de Cognac Gençay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou