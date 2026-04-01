Prix des Littératures Européennes de Cognac Gençay
Prix des Littératures Européennes de Cognac Gençay jeudi 30 avril 2026.
Gençay
Prix des Littératures Européennes de Cognac
Bibliothèque Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Présentation de la Pologne, des livres sélectionnés et des modalités du prix. .
Bibliothèque Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 93 45 bibliothequesivm@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Prix des Littératures Européennes de Cognac
L’événement Prix des Littératures Européennes de Cognac Gençay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Gençay (Vienne)
- Photos et dessins Centre Culturel La Marchoise Gençay 30 avril 2026
- Entre Belle et Clouère Gençay Vienne 1 mai 2026
- Circuit historique de Gençay Gençay Vienne 1 mai 2026
- Vide ta chambre Gençay 23 mai 2026
- Marché de producteurs de Gençay Gençay 21 août 2026