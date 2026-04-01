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Prix des Littératures Européennes de Cognac Gençay

Prix des Littératures Européennes de Cognac Gençay

Prix des Littératures Européennes de Cognac Gençay jeudi 30 avril 2026.

Adresse : Bibliothèque

Ville : 86160 Gençay

Département : Vienne

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Gençay

Prix des Littératures Européennes de Cognac

Bibliothèque Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Présentation de la Pologne, des livres sélectionnés et des modalités du prix.   .

Bibliothèque Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 93 45  bibliothequesivm@gmail.com

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English : Prix des Littératures Européennes de Cognac

L’événement Prix des Littératures Européennes de Cognac Gençay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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