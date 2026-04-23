Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide ta chambre Gençay

Vide ta chambre Gençay samedi 23 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 86160 Gençay

Département : Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Gençay

Vide ta chambre

Salle des fêtes Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Vide ta chambre.   .

Salle des fêtes Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 95 71 05  apecollegegencay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide ta chambre

L’événement Vide ta chambre Gençay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Gençay (Vienne)