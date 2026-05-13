Contes sous la lune Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 6 juin, 10h00

Table ronde, conférence express amusante, laboratoire narratif, balade contée et dégustée et Scène ouverte

**TABLE RONDE / 10h – 12h30 / Entrée Libre**

Conteurs, enseignants, éducateurs et orateurs de tous poils :

Comment ressourcer notre parole.

Avec :

FABIENNE THIERY (conteuse, formatrice, auteur jeunesse), FRÉDÉRIQUE BUSSILLET, fille de Geneviève Bussillet qui découvre le conte à 60 ans et IRÈNE GIBERT, infatigable passeuse de mémoire collective.

**LABORATOIRE NARRATIF/ 14h – 16h30 / Entrée Libre**

Avec FABIENNE THIERY qui nous proposera plusieurs contes ou légendes, découpés en petites séquences à explorer et à mettre en parole en vue d’un arpentage final.

**CONFÉRENCE EXPRESS AMUSANTE / 17h – 18h / Entrée Libre**

Avec PIERRE CHEVRIER qui démontrera la permanence et l’efficacité de la transmission orale,

à l’aide d’exemples choisis dans les fabliaux des XIè-XIIIè S.et le collectage en Poitou depuis les années 1960

Et l’ATELIER PARLANJHE – Ol ét Médàe qui va causàeParlanjhe

**BALADE CONTÉE ET DÉGUSTÉE / 19h / Gençay, lieux publics et jardins privés / Voir tarifs ci-dessous /**

19h : Mise en bouche gustative à la Marchoise avec une assiette gourmande

19h45 : Départ pour une promenade constellée d’histoires.

Apportez vos assises.

Tout public

Réservation conseillée avant le 3 juin

Tarifs :

Balade contée et dégustée – 12€, 6€ jusqu’à 10 ans

Balade contée seule – Participation au chapeau

**Renseignements : 05 49 59 32 68 / [contact@cc-lamarchoise.com](mailto:contact@cc-lamarchoise.com)**

**SCÈNE OUVERTE – 22h / Entrée Libre**

Contes, poésies, chants et lectures……. jusqu’à pas d’heure…..

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T23:59:00.000+02:00

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https://cc-lamarchoise.com/contes/contes-sous-la-lune/ 05 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne



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