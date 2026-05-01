Contes sous la lune Centre Culturel LA MARCHOISE Gençay

Gençay

Contes sous la lune

Centre Culturel LA MARCHOISE 16 route de Civray Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-31

Célébrez l’art du récit lors d’un événement unique mêlant nature, réflexion et festivités.

Dimanche 31 mai (ou 7 juin) La Balade Nomade Suivez les conteurs à vélo ou à pied à Magné, Gençay et St-Maurice. Des histoires surgissent au détour des chemins, sous les pommiers et aux sources. Écoute libre, horaires approximatifs.

Samedi 6 juin Journée d’Immersion (Entrée Libre) Au Centre Culturel, table ronde avec Fabienne Thiery, Frédérique Bussillet et Irène Gibert sur la puissance de la parole face au numérique. Atelier pratique Laboratoire narratif et conférence amusante de Pierre Chevrier.

Soirée Festive à Gençay (Dès 19h) Balade contée et dégustée dans les jardins privés (12€, résa avant le 3 juin) ou balade seule (au chapeau). Clôture avec dessert et scène ouverte jusqu’au bout de la nuit !

Tout public. Venez ressourcer votre langue et partager des instants magiques. .

Centre Culturel LA MARCHOISE 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

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English : Contes sous la lune

L’événement Contes sous la lune Gençay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou