Photos et dessins Centre Culturel La Marchoise Gençay 30 avril – 29 mai Entrée libre

Exposition du jeune Daniel Henry-Teodoru

Né en 2009, Daniel développe très tôt une sensibilité particulière pour la nature qu’il aime observer et représenter.

À travers la photographie et le dessin, il explore différentes façons de capturer le vivant.

Ses choix artistiques ne sont pas anodins : ils traduisent son regard attentif et sa curiosité.

Ses photographies, riches en couleurs, révèlent des lumières et des angles interessants.

Elles mettent en valeur la beauté des paysages et la délicatesse des fleurs.

En parallèle, ses dessins en noir et blanc offrent une approche plus intimiste.

Ils soulignent avec précision les détails et la fragilité des plantes.

Ce contraste entre couleur et monochrome enrichit son expression artistique.

Chaque œuvre témoigne de son lien profond avec la nature.

À travers cette exposition, Daniel souhaite partager avec vous son regard sensible sur le monde qui l’entoure.

Exposition du 30 avril au 29 mai

Vernissage le dimanche 3 Mai à 11h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-30T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T18:00:00.000+02:00

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05 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne



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