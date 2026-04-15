Pied Levé Centre Culturel-La Marchoise Gençay Samedi 25 avril, 14h30 Gratuit

Danse tout terrain en musique – tout public

La coopérative culturelle Oriu nous propose une sortie de résidence de leur spectacle, mêlant la danse et la musique PIEDS LEVÉ – Danse tout terrain.

Avec Caroline Leverrier – Danseuse, Perrine Fallek – Danseuse et Sergio Apraez – Musicien.

Durée 45mn.

Jauge limitée, réservation conseillée 0549593268 / [contact@cc-lamarchoise.com](mailto:contact@cc-lamarchoise.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T15:15:00.000+02:00

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0549593268 contact@cc-lamarchoise.com

Centre Culturel-La Marchoise 16, route de Civray Gençay 86160 Vienne



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