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Pied Levé Centre Culturel-La Marchoise Gençay

Pied Levé Centre Culturel-La Marchoise Gençay

Pied Levé Centre Culturel-La Marchoise Gençay samedi 25 avril 2026.

Lieu : Centre Culturel-La Marchoise

Adresse : 16, route de Civray

Ville : 86160 Gençay

Département : Vienne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Gratuit

Pied Levé Centre Culturel-La Marchoise Gençay Samedi 25 avril, 14h30 Gratuit

Danse tout terrain en musique – tout public

La coopérative culturelle Oriu nous propose une sortie de résidence de leur spectacle, mêlant la danse et la musique PIEDS LEVÉ – Danse tout terrain.
Avec Caroline Leverrier – Danseuse, Perrine Fallek – Danseuse et Sergio Apraez – Musicien.
Durée 45mn.
Jauge limitée, réservation conseillée 0549593268 / [contact@cc-lamarchoise.com](mailto:contact@cc-lamarchoise.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T15:15:00.000+02:00

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 0549593268 contact@cc-lamarchoise.com

Centre Culturel-La Marchoise 16, route de Civray Gençay 86160 Vienne


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