Atelier artistique Centre Culturel La Marchoise Gençay
Atelier artistique Centre Culturel La Marchoise Gençay samedi 25 avril 2026.
Atelier artistique Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 25 avril, 15h30 Tarif : 4 euros / Gratuit pour les adhérents
Réalisation d’un tableau avec des punaises
Laissez aller votre créativité en réalisant un tableau avec des punaises.
De 15h30 à 16h30
A partir de 8ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T16:30:00.000+02:00
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05 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne
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