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Atelier artistique Centre Culturel La Marchoise Gençay

Atelier artistique Centre Culturel La Marchoise Gençay

Atelier artistique Centre Culturel La Marchoise Gençay samedi 25 avril 2026.

Lieu : Centre Culturel La Marchoise

Adresse : 16 route de Civray

Ville : 86160 Gençay

Département : Vienne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Tarif : 4 euros / Gratuit pour les adhérents

Atelier artistique Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 25 avril, 15h30 Tarif : 4 euros / Gratuit pour les adhérents

Réalisation d’un tableau avec des punaises

Laissez aller votre créativité en réalisant un tableau avec des punaises.
De 15h30 à 16h30
A partir de 8ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T16:30:00.000+02:00

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 05 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne


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