Atelier artistique Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 25 avril, 15h30 Tarif : 4 euros / Gratuit pour les adhérents

Réalisation d’un tableau avec des punaises

Laissez aller votre créativité en réalisant un tableau avec des punaises.

De 15h30 à 16h30

A partir de 8ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T16:30:00.000+02:00

1

05 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

