Danse Trad. Poitevine et Créative Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 25 avril, 15h30 gratuit

Danse Trad. Poitevine et Créative

Animé par Myriam DESBANCS et avec la participation d’AVOURE (musiciens de la Marchoise).

Au programme, marchoises traditionnelles spécifiques / créations chorégraphiques sur la base d’airs traditionnels du Sud Vienne (marchoises, rondes, bals…).

De 15h30 à 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T18:30:00.000+02:00

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contact@cc-lamarchoise.com 05 49 59 32 68

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne



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