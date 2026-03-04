Prix Lux 2026 : projection du film « Love me Tender », Cinéma des Cinéastes, Paris

Prix Lux 2026 : projection du film « Love me Tender » Mardi 17 mars, 19h30 Cinéma des Cinéastes Paris

Projection gratuite, inscription obligatoire. Il n’est pas possible d’inscrire plusieurs personnes à la fois, chaque participant doit s’inscrire avec son adresse mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T19:30:00+01:00 – 2026-03-17T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-17T19:30:00+01:00 – 2026-03-17T21:30:00+01:00

Nous avons le plaisir de vous inviter à la projection gratuite du film LOVE ME TENDER de de réalisatrice française Anna Cazenave Cambert en lice pour le Prix LUX du public 2026 décerné par le Parlement européen.

Synopsis

Un été, Clémence confie à son ex-mari qu’elle entretient des relations amoureuses avec des femmes. Sa vie est bouleversée lorsqu’il obtient la garde de leur fils. Clémence doit se battre pour rester mère et femme libre.

Prix LUX du public 2026

Organisé par le Parlement européen et l’Académie européenne du cinéma en partenariat avec la Commission européenne et Europa Cinema, le prix LUX du public combine les notes du public européen avec celles des députés européens dans l’un des plus grands jurys de films en Europe.

En 2025, cinq films sont en compétition : Christy, Sorda, Un simple accident, Love me tender et Valeur sentimentale. Notez-les d’ici le 12 avril 2026 et profitez-en pour tenter de remporter une série de prix, comme un voyage au Parlement européen pour assister à la cérémonie de remise du prix LUX le 14 avril 2026 et rencontrer des réalisateurs et des équipes cinématographiques des films sélectionnés.

Date et lieu de la projection

Mardi 17 mars à 19h30, veuillez retirer vos places à l’accueil entre 18h45 et 19h15. Passé ce délai, elles pourront être redistribuées en fonction de l’affluence.

Durée de la projection 116m

Cinéma des cinéastes

7 Avenue de Clichy

75017 Paris

Salle 2

Cinéma des Cinéastes 7 Avenue de Clichy 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ensemble.eu/fr/event/love-me-tender-projection-gratuite-le-17-mars-a-paris-45244/page/introduction-valeur-sentimentale-projection-gratuite-le-2-mars-a-paris-copy-1 »}]

Une projection organisée par le bureau du Parlement européen en France