Prix Lux 2026 : projection du film « Un simple accident », Cinéma des Cinéastes, Paris

Prix Lux 2026 : projection du film « Un simple accident » Lundi 9 mars, 19h30 Cinéma des Cinéastes Paris

Projection gratuite, sur inscription obligatoire. Il n’est pas possible d’inscrire plusieurs personnes à la fois, chaque participant doit s’inscrire avec son adresse mail.

Début : 2026-03-09T19:30:00+01:00 – 2026-03-09T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-09T19:30:00+01:00 – 2026-03-09T21:30:00+01:00

Nous avons le plaisir de vous inviter à la projection gratuite du film UN SIMPLE ACCIDENT du réalisateur iranien Jafar PANAHI en lice pour le Prix LUX du public 2026 décerné par le Parlement européen.

Synopsis

Eghbal, chauffeur de nuit, tue un chien alors qu’il est en route avec sa femme enceinte. Bloqué, il cherche de l’aide au garage de Vahid, sans savoir que son sauveteur le prend pour le gardien de prison qui l’a torturé. Ce qui commence comme un simple accident déclenche une série de conséquences de plus en plus graves.

Prix LUX du public 2026

Organisé par le Parlement européen et l’Académie européenne du cinéma en partenariat avec la Commission européenne et Europa Cinema, le prix LUX du public combine les notes du public européen avec celles des députés européens dans l’un des plus grands jurys de films en Europe.

En 2025, cinq films sont en compétition : Christy, Sorda, Un simple accident, Love me tender et Valeur sentimentale. Notez-les d’ici le 12 avril 2026 et profitez-en pour tenter de remporter une série de prix, comme un voyage au Parlement européen pour assister à la cérémonie de remise du prix LUX le 14 avril 2026 et rencontrer des réalisateurs et des équipes cinématographiques des films sélectionnés.

Pour accéder à la plateforme de notation, cliquez ici.

Date et lieu de la projection

Lundi 9 mars à 19h30, veuillez retirer vos places à l’accueil entre 18h45 et 19h15. Passé ce délai, elles pourront être redistribuées en fonction de l’affluence.

Durée de la projection 116m

Cinéma des Cinéastes 7 Avenue de Clichy 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France

Une projection organisée par le Parlement européen en France