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Spectacle – Sosies Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

Spectacle – Sosies Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

Spectacle – Sosies Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS mardi 14 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Beaujon

Adresse : 208, rue du Faubourg Saint-Honoré

Ville : 75008 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : <p>De 16 à 19 euros.</p>

Les 14, 16 et 17 avril 2026 à 20h – Centre Paris Anim’ Beaujon (Paris 8e)

Soirée au profit de la fondation Perce Neige

Et si le plus grand danger n’était pas de perdre sa place… mais de pouvoir être remplacé sans laisser de trace ?

« Soyez vous-même, les autres sont déjà pris », disait Oscar Wilde.

Cette salutaire maxime, déjà très exigeante pour tout un chacun, peut s’avérer difficile à suivre pour ceux que la vie a privés d’une éducation leur donnant la capacité de faire des choix. Il est alors plus facile, pour échapper à sa propre insignifiance, d’enfiler le costume de quelqu’un d’autre. Une célébrité, tant qu’à faire. Hélas, le prêt-à-porter existentiel ne colle pas toujours bien à la peau, et le costume est souvent trop grand.

C’est le propos de cette comédie grinçante de Rémi De Vos intitulée « Sosies », qui nous raconte le parcours d’une bande de paumés qui, ne sachant pas trop d’où ils viennent, savent encore moins où ils pourraient bien aller, mais qui portent néanmoins en eux, chevillé au corps, le désir d’exister, ce qui fait aussi de chacun d’eux des héros de tragédie.

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Par la Compagnie Haut Plateau !
Une pièce de Rémi de Vos
Mise en scène : Renaud Maurin
Sur scène : Louis Caillard, Nathalie Caillard, Pascal Finance, Raphaëlle Hartmann Collomb, Jérôme Velin
Affiche : Perrine Velin

Plus d’informations

Billetterie

Et si le plus grand danger n’était pas de perdre sa place… mais de pouvoir être remplacé sans laisser de trace ?
Du mardi 14 avril 2026 au vendredi 17 avril 2026 :
mardi, jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h15
payant

De 16 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T20:00:00+02:00_2026-04-14T21:15:00+02:00;2026-04-16T20:00:00+02:00_2026-04-16T21:15:00+02:00;2026-04-17T20:00:00+02:00_2026-04-17T21:15:00+02:00

Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré  75008 PARIS
https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/sosies/ +33153530699 spectacle@ebeaujon.org


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