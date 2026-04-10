Spectacle – Sosies Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS
Spectacle – Sosies Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS mardi 14 avril 2026.
Les 14, 16 et 17 avril 2026 à 20h – Centre Paris Anim’ Beaujon (Paris 8e)
Soirée au profit de la fondation Perce Neige
Et si le plus grand danger n’était pas de perdre sa place… mais de pouvoir être remplacé sans laisser de trace ?
« Soyez vous-même, les autres sont déjà pris », disait Oscar Wilde.
Cette salutaire maxime, déjà très exigeante pour tout un chacun, peut s’avérer difficile à suivre pour ceux que la vie a privés d’une éducation leur donnant la capacité de faire des choix. Il est alors plus facile, pour échapper à sa propre insignifiance, d’enfiler le costume de quelqu’un d’autre. Une célébrité, tant qu’à faire. Hélas, le prêt-à-porter existentiel ne colle pas toujours bien à la peau, et le costume est souvent trop grand.
C’est le propos de cette comédie grinçante de Rémi De Vos intitulée « Sosies », qui nous raconte le parcours d’une bande de paumés qui, ne sachant pas trop d’où ils viennent, savent encore moins où ils pourraient bien aller, mais qui portent néanmoins en eux, chevillé au corps, le désir d’exister, ce qui fait aussi de chacun d’eux des héros de tragédie.
______________
Par la Compagnie Haut Plateau !
Une pièce de Rémi de Vos
Mise en scène : Renaud Maurin
Sur scène : Louis Caillard, Nathalie Caillard, Pascal Finance, Raphaëlle Hartmann Collomb, Jérôme Velin
Affiche : Perrine Velin
Et si le plus grand danger n’était pas de perdre sa place… mais de pouvoir être remplacé sans laisser de trace ?
Du mardi 14 avril 2026 au vendredi 17 avril 2026 :
mardi, jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h15
payant
De 16 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T20:00:00+02:00_2026-04-14T21:15:00+02:00;2026-04-16T20:00:00+02:00_2026-04-16T21:15:00+02:00;2026-04-17T20:00:00+02:00_2026-04-17T21:15:00+02:00
Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/sosies/ +33153530699 spectacle@ebeaujon.org
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Beaujon et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Initiation « Tous Acteurs de la Santé Mentale » (TASM) Croix Rouge de Paris – Délégation Territoriale Paris 10 avril 2026
- Lee Miller Musée d’Art Moderne de Paris PARIS 10 avril 2026
- Minéral Expo, le salon dédié aux pierres fines et précieuses Espace Charenton Paris 10 avril 2026
- « Parole de femmes » Maison des 1000 premiers jours du 20ème Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 10 avril 2026
- Chantier permaculture Ferme de Paris Paris 10 avril 2026