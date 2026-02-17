Macha Gharibian New Morning Paris

Phénoménale Macha Gharibian ! Compositrice, pianiste, chanteuse, autrice, à la tête d’un groupe généreux, elle célèbre les femmes, leur force et leur multiplicité, de sa voix unique, renversante dans toutes les langues. Au piano, elle improvise avec délicatesse. Au chant, elle explore les registres de l’arménien, du français, de l’anglais, de l’arabe, du portugais. Avec « Phenomenal Women », Macha Gharibian accorde sa musique au féminin pluriel, invitant la Suissesse Lea Maria Fries et la Suédoise Linda Oláh, deux chanteuses aux voix d’exception, à rejoindre son trio (le batteur Fabrice Moreau et le bassiste Kenny Ruby). Ensemble et en osmose, elles et ils exaltent la sensibilité et la sensualité des femmes, la sororité et la puissance féminine. Son nouvel album emprunte son titre à un poème de Maya Angelou et confirme l’étendue de son talent, entre jazz, chanson et envols cosmiques, magnifié par une énergie (solaire !) et une ardente audace !

Nouvel album : « Phenomenal Women » Deluxe edition

Le mardi 14 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prix Normal : 27.50 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T20:00:00+02:00_2026-04-14T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



Afficher la carte du lieu New Morning et trouvez le meilleur itinéraire

