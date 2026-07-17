Prix Photo Sociale : exposition lauréats 2026, Le Château d’Eau, Toulouse

Informations pratiques

Prix Photo Sociale : exposition lauréats 2026 11 septembre – 4 octobre Le Château d’Eau Haute-Garonne

Conditions habituelles d’entrée au Château d’Eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T11:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Exposition de la 6ème édition du Prix Photo Sociale

Derrière les chiffres de la pauvreté en France — neuf millions de personnes touchées, deux millions dans l’extrême dénuement et plus de 300 000 à la rue — se cache une réalité humaine, souvent occultée par l’habitude et l’indifférence.

Pour contrer ce silence visuel, il est vital de raviver les consciences et de redonner de la dignité à ces visages ignorés.

En fondant le Prix Photo Sociale, l’ambition était claire : faire de la photographie un pont vers l’engagement solidaire. Ce prix invite à s’arrêter sur les réalités de la précarité et de la vulnérabilité. Une image forte a ce pouvoir unique : elle questionne, elle dérange parfois, mais elle touche toujours au cœur. Nous continuons, année après année, à valoriser le travail de photographes engagés qui documentent avec pudeur et sensibilité ces humanités fragiles.

L’édition 2026 comporte plusieurs nouveautés, dont la création de 2 nouveaux prix. Ainsi, le jury, présidé par Valérie Jouve, a sélectionné 3 lauréats :

• François Le Guen, avec sa série La longue saison, obtient le Grand Prix Photo Sociale 2026. Son travail documente avec pudeur le quotidien de personnes exclues au cœur d’un lieu refuge propice à leur reconstruction.

• Prix Spécial du Jury, la série Faucon de Naïma Lecomte est une immersion lumineuse auprès d’adolescents issus de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), dont le parcours croise celui d’une bergerie en milieu rural.

• Valérie Horwitz, avec In Between, est lauréate du Prix Nouveau Regard Photo sociale pour son travail sensible aux côtés de jeunes filles incarcérées. À travers son objectif, elles bravent la privation de liberté pour exprimer leurs sentiments et leur intériorité.

Ce prix Nouveau Regard vise en particulier à mettre en avant le travail d’une photographe qui a choisi un traitement original et qui « décale » notre manière de voir l’exclusion, permettant ainsi un changement de regard du spectateur.

Exposition visible du mardi au dimanche, de 11 H 00 à 18 H 00. Vernissage le jeudi 10 septembre à 18 H 00 (entrée libre).

Le Château d’Eau Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0534245235 https://chateaudeau.toulouse.fr La galerie Le Château d’Eau est un lieu d’expositions et d’événements de photographie à Toulouse.

Exposition de la 6ème édition du Prix Photo Sociale

© François Le Guen