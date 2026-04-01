Procès fictif pour enfants, Palais de justice, Angers

Informations pratiques

Procès fictif pour enfants Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Palais de justice Maine-et-Loire

Animation gratuite limitée à 13 enfants par procès âgés entre 9 et 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Dans la salle d’audience du tribunal pour enfants, des enfants de 9 à 13 ans, vétus pour certains de robes d’audience sont invités à jouer un proçès fictif à partir d’un scénario déjà écrit.

Il est l’occasion ensuite d’échanger avec les enfants et leurs parents sur la justice, ses acteurs et son fonctionnement au quotidien.

Durée : 1h

Palais de justice rue Waldeck Rousseau 49000 ANGERS Angers 49020 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241205100 https://www.cours-appel.justice.fr/angers [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}] Le palais de justice d’Angers a été inauguré en 1883. Il est occupé aujourd’hui par deux juridictions : le tribunal judiciaire et la cour d’appel d’Angers

Dans la salle d’audience du tribunal pour enfants, des enfants de 9 à 13 ans, vétus pour certains de robes d’audience sont invités à jouer un proçès fictif à partir d’un scénario déjà écrit.

©CA Angers