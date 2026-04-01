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Procès fictif pour enfants, Palais de justice, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Palais de justice · Angers

Procès fictif pour enfants, Palais de justice, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Palais de justice
Adresse
rue Waldeck Rousseau 49000 ANGERS
Ville
49020 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Animation gratuite limitée à 13 enfants par procès âgés entre 9 et 13 ans

Procès fictif pour enfants Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Palais de justice Maine-et-Loire

Animation gratuite limitée à 13 enfants par procès âgés entre 9 et 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Dans la salle d’audience du tribunal pour enfants, des enfants de 9 à 13 ans, vétus pour certains de robes d’audience sont invités à jouer un proçès fictif à partir d’un scénario déjà écrit.
Il est l’occasion ensuite d’échanger avec les enfants et leurs parents sur la justice, ses acteurs et son fonctionnement au quotidien.
Durée : 1h

Palais de justice rue Waldeck Rousseau 49000 ANGERS Angers 49020 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241205100 https://www.cours-appel.justice.fr/angers [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}] Le palais de justice d’Angers a été inauguré en 1883. Il est occupé aujourd’hui par deux juridictions : le tribunal judiciaire et la cour d’appel d’Angers
Dans la salle d’audience du tribunal pour enfants, des enfants de 9 à 13 ans, vétus pour certains de robes d’audience sont invités à jouer un proçès fictif à partir d’un scénario déjà écrit.

©CA Angers

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