Informations pratiques

Pornic

Programmation estivale juillet 2026

Place du Château Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25

Programme musical de juillet au Café du Château

Au programme

Tout au long du mois de juillet, le Café du Château vous propose une programmation musicale variée pour accompagner vos soirées à Pornic

Vendredi 10 juillet musique brésilienne avec le groupe Amazonia (21h30 Minuit)

Samedi 11 juillet ambiance originale avec Benito (20h 22h)

Vendredi 17 juillet soirée piano-voix avec Pascal Barbaro et ses reprises françaises (21h30 Minuit)

Samedi 18 juillet ça va groover avec le DJ set de Manu (22h30 Tard)

Vendredi 24 juillet pop/Folk avec Anthony Bazin (20h20 22h30)

Samedi 25 juillet soirée mexicaine sur le rooftop avec danseuses et DJ set (16h Minuit)

Profitez également de nos DJ sets sur le Rooftop, tous les vendredis, samedis et dimanches de 18h à 22h. .

Place du Château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 91 71 labaiedesanges44@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

July Music Program at the Café du Château%A0%A0

L’événement Programmation estivale juillet 2026 Pornic a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic