Programme médiathèque mars Médiathèque les Carmes Pertuis

Programme médiathèque mars

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 20h. Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc Pertuis Vaucluse

La médiathèque les Carmes vous présente son agenda du mois de Mars .

AGENDA Mars 2026 au programme



Projection Film médiathèque 118 Telemly Projection et rencontre en présence de Bilal Beghoura et JerômePinelli.

Vendredi 6 mars 2026 à 20h00 dès 12 ans



*Sur inscription gratuit au 04 90 07 24 80 .

Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Carmes media library presents its March agenda.

