Programme médiathèque mars Médiathèque les Carmes Pertuis
Programme médiathèque mars Médiathèque les Carmes Pertuis vendredi 6 mars 2026.
Programme médiathèque mars
Vendredi 6 mars 2026 à partir de 20h. Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
La médiathèque les Carmes vous présente son agenda du mois de Mars .
AGENDA Mars 2026 au programme
Projection Film médiathèque 118 Telemly Projection et rencontre en présence de Bilal Beghoura et JerômePinelli.
Vendredi 6 mars 2026 à 20h00 dès 12 ans
*Sur inscription gratuit au 04 90 07 24 80 .
Médiathèque les Carmes 69-72 Av. Maréchal Leclerc Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Carmes media library presents its March agenda.
L’événement Programme médiathèque mars Pertuis a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de Pertuis