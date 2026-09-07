Projection – 20 ans, 20 images, une série d’entretiens, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris

Informations pratiques

Projection – 20 ans, 20 images, une série d’entretiens 19 et 20 septembre INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Toutes les images ont une histoire, et toutes les histoires sont faites d’images. Vingt objets visuels des vingt dernières années sont analysés et commentés par vingt historiennes et historiens de l’art dans une série d’entretiens inédits. Du fond d’écran de Windows XP à l’incendie de Notre-Dame, de la pochette d’un album de New Order à un billet de banque en euro se dessinent les liens multiples que nous entretenons avec les images, l’art, son histoire et ses sources. Explorant aussi bien l’architecture que la mode, la musique, le cinéma ou la photographie, cette série de vidéos montre que la recherche en histoire de l’art s’intéresse à toutes les formes d’expression visuelle et sensible, et qu’elle permet de lire autrement le monde contemporain.

Lieu : INHA, galerie Colbert, studiolo Guillaume Guillon Lethière

Pour en savoir plus sur le programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Institut national d’histoire de l’art, consultez le programme viace lien.

INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 https://www.inha.fr [{« link »: « https://www.inha.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}]

Projection « 20 ans, 20 images, une série d’entretiens »

11 janvier 2015, place de la Rébublique, Paris © Stéphane Mahé (Reuters)