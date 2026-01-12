Projection “À voies hautes, une aventure éducative au cœur du défi climatique”, en présence de la réalisatrice Solène Desbois. Espace des Mondes Polaires Prémanon

Projection “À voies hautes, une aventure éducative au cœur du défi climatique”, en présence de la réalisatrice Solène Desbois.

Un groupe de lycéens d’un établissement de La Rochelle, réunis dans l’option d’enseignement Demain c’est Nous, travaille autour du dérèglement climatique avec un objectif dépasser la prise de conscience pour entreprendre des actions concrètes.

Pour comprendre par eux-mêmes, Marion, Melwan, Léonie et les autres, accompagnés de leur professeure Fanny, géographe et exploratrice, décident d’entreprendre un voyage direction les Alpes, le massif du Mont-Blanc et la Mer de Glace. Cette semaine d’aventure collective au cœur de la montagne, faite d’allégresse, d’émerveillement et d’apprentissage va considérablement les changer. Avec énergie, joie et réflexion, cette jeunesse porte en elle les clés pour redéfinir notre manière de vivre ensemble et d’habiter le monde.

En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura et le festival Les Rendez-Vous de l’Aventure OFF.

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

