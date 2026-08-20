Projection : Alcide Boucher, photographe aux Houches, Musée montagnard, Les Houches

Informations pratiques

Projection : Alcide Boucher, photographe aux Houches Samedi 19 septembre, 16h00, 17h00 Musée montagnard Haute-Savoie

Entrée libre dans la limite des places disponibles, dès 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Le musée et l’association Dans l’temps vous proposent de découvrir une nouvelle acquisition exceptionnelle de photographies d’Alcide Boucher, avec un focus sur les Houches. Rassemblé par un collectionneur, ce don provient probablement du fonds personnel du photographe.

Musée montagnard 2 place de l’église 74310 Les Houches Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 07 60 04 14 26 Le musée Montagnard, installé dans l’une des plus anciennes maisons du chef-lieu, présente une importante collection d’objets utilisés autrefois dans la haute vallée de l’Arve pour les tâches agropastorales aussi bien dans les fermes de village que dans les chalets d’alpage.

Trois pièces de l’habitat traditionnel sont reconstituées et redonnent vie au patrimoine rural local : le pèle (la chambre et pièce à vivre), l’outa (la cuisine) et le sarto (cellier). Deux salles accueillent les expositions temporaires. Au rez-de-chaussée, sont exposés des objets relatifs au traitement du lait, aux modes de portage, aux travaux des champs et à l’immigration des Houchards au 19e siècle.

Le musée et l’association Dans l’temps vous proposent de découvrir une nouvelle acquisition exceptionnelle de photographies d’Alcide Boucher, avec un focus sur les Houches. Rassemblé par un ce don du…

©coll. Musée Montagnard, fonds Clovis Petit-Jean-Genaz