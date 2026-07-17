Projection – Ce que l’âge apporte à la danse, Cécile Proust et Jacques Hoepffner, Studio Le Regard du Cygne, Paris

Informations pratiques

Projection – Ce que l’âge apporte à la danse, Cécile Proust et Jacques Hoepffner Samedi 19 septembre, 20h00 Studio Le Regard du Cygne Paris

Tarif préférentiel : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Projection – Ce que l’âge apporte à la danse

Cécile Proust et Jacques Hoepffner

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Regard du Cygne ouvre ses portes tout au long du week-end pour mettre la mémoire à l’honneur.

Ce samedi, assistez à la projection du documentaire Ce que l’âge apporte à la danse, réalisé par Cécile Proust et Jacques Hoepffner.

À rebours des a priori occidentaux qui présupposent que les artistes chorégraphiques de plus de 70 ans n’ont plus l’âge de monter sur scène, Ce que l’âge apporte à la danse affirme que la maturité participe à l’émergence de qualités exceptionnelles des gestes et fait l’éloge de la danse senioriale, sa liberté, sa joie, ses audaces et ses hymnes au plaisir. Si n’est valorisée que la poésie émanant de corps jeunes, le spectre poétique de la danse se trouve amputée. Les choix poétiques sont aussi politiques.

Cette projection sera suivie d’une table ronde aux côtés de Barbara Formis (philosophe), Cécile Proust (danseuse), Juliette Rennes (Sociologue) et Elisabeth Schwartz (danseuse)

Studio Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.leregarducygne.com En pleine explosion de la danse contemporaine, au début des années 80, Paris manque de lieux ; de cette époque naît le studio le Regard du Cygne bâtit par deux couples (les Guibert et le couple formé par Amy Swanson et Alain Salmon).

Ce qui définit le studio : une équipe d’artistes et de professionnels, qui œuvrent pour faire exister un lieu d’accueil où représentations, séances de travail et répétitions publiques se côtoient. Un lieu atypique : ancien relais de poste de la fin du XVIIe siècle, puis atelier devenu maison d’artistes, le studio a su garder son authenticité, ses murs en pierre apparente, ses pavés parisiens, ses poutres en bois d’un autre temps.

Programmation : c’est finalement en septembre 1984 que le studio s’ouvre au public et la première programmation de danse contemporaine a lieu en avril 1985. Parallèlement, une programmation musicale est instaurée suite à la rencontre en 1981 entre Amy Swanson et Philippe Coutelen, musicien et fondateur des Carnegie’Small. De 1981 à 2014 ces concerts de musique de chambre, classique ou contemporaine, regroupent des musiciens afin de faire partager leur passion dans l’intimité du studio. Aujourd’hui le studio Le Regard du Cygne oeuvre au développement de la danse contemporaine et à la culture chorégraphique par le biais de résidences d’artistes, d’actions culturelles et en organisant deux festivals par an.

Dans ce laboratoire sur cour, on donne matière à des créations artistiques contemporaines. En voiture à 5 minutes de la Porte des Lilas Métro Jourdain (11), Place des Fêtes (7bis et 11) ou Télégraphe (11) Bus 60 arrêt Pixéricourt Stations Vélib’ N°19028, 19121, 19040

Projection **Ce que l’âge apporte à la danse** suivie d’une table ronde avec Barbara Formis (philosophe), Cécile Proust (danseuse), Juliette Rennes (Sociologue) et Elisabeth Schwartz (danseuse)

©Jacques Hoepffner