Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

PROJECTION CINÉMA SPÉCIALE HALLOWEEN

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

À l’occasion d’Halloween, la médiathèque vous propose de découvrir un film sur le thème des monstres.

À l’occasion d’Halloween, la médiathèque vous propose de découvrir un film sur le thème des monstres.

Tout public. .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

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English :

%C0 To celebrate Halloween, the media center invites you to check out a movie about monsters.

L’événement PROJECTION CINÉMA SPÉCIALE HALLOWEEN Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34