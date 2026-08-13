Projection, Collection Auvergne Rhône-Alpes La Distylerie Luçon
mercredi 9 décembre 2026 · La Distylerie · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Projection, Collection Auvergne Rhône-Alpes
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 10:00:00
fin : 2026-12-19 18:00:00
Date(s) :
2026-12-09
La Micro-Folie vous propose une exploration de la collection Auvergne Rhône-Alpes !
Cette collection transcende les frontières entre l’art, la technique et l’industrie, offrant une plongée captivante dans l’histoire et la diversité des métiers d’art d’Auvergne-Rhône-Alpes, avec une attention toute particulière pour la richesse textile de la région.
Tout public. Sans réservation .
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Micro-Folie invites you to explore the Auvergne-Rhône-Alpes collection!
L’événement Projection, Collection Auvergne Rhône-Alpes Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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