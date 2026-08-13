Projection, Collection Ile de France La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Projection, Collection Ile de France

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

La Micro-Folie vous propose une exploration de la collection Ile de France !

Partez à la découverte des trésors artistiques des huit départements franciliens. Cette collection vous invite à explorer des œuvres situées en dehors de Paris, souvent méconnues, et à révéler toute la diversité et la richesse du patrimoine culturel de l’Île-de-France.

Tout public. Sans réservation .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Micro-Folie invites you to explore the Île-de-France collection!

L’événement Projection, Collection Ile de France Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud