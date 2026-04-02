Projection d’animés dans le cadre de la JapaN’Game Maison Pour Tous Brives-Charensac

Brives-Charensac

Projection d’animés dans le cadre de la JapaN’Game

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Projection de deux films d’animes dans le cadre de la Japan Game Le Mystère des pingouins à 10h (à partir de 6 ans) et Your Name à 18h30 (à partir de 10 ans). Mercredi 15 avril à la MPT de Brives-Charensac.

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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr

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English :

Screening of two anime films as part of the Japan Game: Le Mystère des pingouins at 10am (ages 6 and up) and Your Name at 6:30pm (ages 10 and up). Wednesday April 15 at MPT Brives-Charensac.

L’événement Projection d’animés dans le cadre de la JapaN’Game Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay