Projection de ballet L’oiseau de feu La Distylerie Luçon
mercredi 9 décembre 2026 · La Distylerie · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Projection de ballet L’oiseau de feu
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 18:30:00
fin : 2026-12-09 19:00:00
Date(s) :
2026-12-09
L’oiseau de feu de Michel Fokine, par le Malandain Ballet Biarritz
L’Oiseau de feu, créé par l’Opéra de Paris le 25 juin 1910 sur une musique d’Igor Stravinsky, s’inspire des contes traditionnels russes. Il raconte la quête d’un prince, Ivan Tsarévitch, qui capture un oiseau magique et affronte un sorcier maléfique du nom de Kastcheï.
Gratuit. Tout public. Réservation obligatoire.
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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
The Firebird by Michel Fokine, performed by the Malandain Ballet Biarritz
L’événement Projection de ballet L’oiseau de feu Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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