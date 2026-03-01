Projection de Carmen dans la version de la création Conservatoire de Metz Metz

Projection de Carmen dans la version de la création

Conservatoire de Metz 2 Rue du Paradis Metz Moselle

Gratuit

La première représentation Carmen a eu lieu à l’Opéra-Comique de Paris le 3 Mars 1875 il y a un peu plus de 150ans avec Célestine Galli-Marié dans le rôle titre.

Le Palazzetto Bru Zane, Centre de musique romantique française, a réalisé une captation de l’œuvre dans les décors, les costumes et la mise en scène qui restituent celles de la création sur la scène du Théâtre de Rouen. C’est à cette découverte que vous convie cette projection.Adultes

English:

The first performance of Carmen took place at the Opéra-Comique in Paris on March 3, 1875 just over 150 years ago with Célestine Galli-Marié in the title role.

The Palazzetto Bru Zane, Center for French Romantic Music, has captured the work with sets, costumes and staging that recreate those of the premiere on the stage of the Théâtre de Rouen. We invite you to join us in this discovery.

