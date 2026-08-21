Projection de courts-métrages, Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté, Moulins

Informations pratiques

Projection de courts-métrages Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

En partenariat avec le Festival Jean Carmet, venez découvrir une sélection de courts-métrages concoctée par l’Association Ciné-Bocage.

Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 »}, {« type »: « phone », « value »: « 43 »}, {« type »: « phone », « value »: « 51 »}, {« type »: « phone », « value »: « 00 »}, {« type »: « phone », « value »: « 00 »}] Parking devant le bâtiment

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© Alessandro Clemenza