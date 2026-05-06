Projection de courts-métrages sur le thème de l’amour (2ème partie)- au !POC! POC – Scène artistique d’Alfortville Alfortville

Sélection de court-métrages sur le thème de l’amour pour explorer le sentiment amoureux sur grand écran :

– « Partir un jour » (2021) – réalisatrice : Amélie Bonin

– « Paloma » (2021) – réalisateur : Hugo Bardin

Venez découvrir une sélection de court-métrages sur le thème de l’amour. Explorez le sentiment amoureux sur grand écran

Le samedi 06 juin 2026

de 21h05 à 22h00

gratuit

entrée libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T00:05:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T21:05:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

POC – Scène artistique d’Alfortville Parvis des arts 94140 En haut de l’escalier, au 1er étage à droiteAlfortville

https://lepoc.fr



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