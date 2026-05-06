Projection de courts-métrages sur le thème de l’amour (2ème partie)- au !POC! POC – Scène artistique d’Alfortville Alfortville
Projection de courts-métrages sur le thème de l’amour (2ème partie)- au !POC! POC – Scène artistique d’Alfortville Alfortville dimanche 7 juin 2026.
Sélection de court-métrages sur le thème de l’amour pour explorer le sentiment amoureux sur grand écran :
– « Partir un jour » (2021) – réalisatrice : Amélie Bonin
– « Paloma » (2021) – réalisateur : Hugo Bardin
Venez découvrir une sélection de court-métrages sur le thème de l’amour. Explorez le sentiment amoureux sur grand écran
Le samedi 06 juin 2026
de 21h05 à 22h00
gratuit
entrée libre
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T00:05:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T21:05:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00
POC – Scène artistique d’Alfortville Parvis des arts 94140 En haut de l’escalier, au 1er étage à droiteAlfortville
https://lepoc.fr
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