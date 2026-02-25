Projection de documentaire femmes à bord, de l’observation à la science Place Julia Pont-Aven

Projection de documentaire femmes à bord, de l’observation à la science

Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère

2026-03-22 11:00:00

2026-03-22

2026-03-22

Un rendez-vous organisé en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne et l’association Pêcheurs du monde, dans le cadre week-end Télérama (21 et 22 mars 2026).

Deux portraits inspirants Marie-Henriette Dubuit et Yvanne Bouvet ont exploré un chemin délicat entre la préservation des océans et la nécessité de la pêche pour nourrir l’humanité. Leur engagement est au coeur du documentaire présenté au festival Pêcheurs du monde 2025 de Lorient. La projection sera suivie d’un échange avec son réalisateur, Alain Pichon, offrant au public un regard privilégié sur cette aventure humaine et scientifique.

Public adulte.

Durée 1h30.

Tarif gratuit sur réservation via billetterie (n’inclut pas l’entrée au musée).

En salle Julia, accès par l’entrée administrative. .

